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Московская «Тройка» подружилась с Samsung Pay 

News.ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"
Приложение «Метро Москвы» для Android получило поддержку сервиса мобильных платежей Samsung Pay. Пополнять баланс на проездной карте «Тройка» и социальные карты, а также приобретать абонементы станет удобнее.
Подобная функция уже существует для смартфонов на базе iOS, где приложение интегрировали с Apple Pay.
Нововведение будет официально доступно с середины января.
«Удобство этой функции в том, что при подтверждении платежа теперь не нужно вводить проверочный код, как это происходит при оплате банковской картой», — цитирует пресс-служба мэра Москвы первого замначальника столичной подземки Романа Латыпова.
Чтобы воспользоваться таким способом оплаты, приложение в смартфоне на базе Android необходимо обновить до последней версии.
Ранее News.ru сообщал, что в Москве повысились тарифы на проезд в общественном транспорте. Одна поездка по карте «Тройка» теперь обходится в 38 рублей вместо 35. Выросла стоимость и абонементов.
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Новости Москвы , Гаджеты , Интернет , Роман Латыпов , Apple
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