Составлен новогодний рейтинг станций метро Москвы

Станция «Охотный ряд» стала самой популярной у пассажиров Московского метро в новогоднюю ночь. Второе место завоевала «Пушкинская», третье — «Площадь революции», сообщает ГУП «Московский метрополитен».

«Охотным рядом» в ночь с 31 декабря на 1 января воспользовались более 53 тысяч человек, «Пушкинской» — более 40, «Площадью революции» — более 34.

Также в пятёрку лучших вошла «Лубянка» — более 20 тысяч пассажиров, и ВДНХ — более 19 тысяч, сообщает РИА Новости

Ранее News.ru писал, что Московское метро в январе — марте 2019 года украсят усовершенствованные поезда «Москва-2019» с новыми QHD-экранами и мягкими гигиеничными креслами. Вагоны будут отличаться от предшественников как внешне, так и технологически.