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Составлен новогодний рейтинг станций метро Москвы 

News.ru 2 часа назад
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Станция «Охотный ряд» стала самой популярной у пассажиров Московского метро в новогоднюю ночь. Второе место завоевала «Пушкинская», третье — «Площадь революции», сообщает ГУП «Московский метрополитен».
«Охотным рядом» в ночь с 31 декабря на 1 января воспользовались более 53 тысяч человек, «Пушкинской» — более 40, «Площадью революции» — более 34.
Также в пятёрку лучших вошла «Лубянка» — более 20 тысяч пассажиров, и ВДНХ — более 19 тысяч, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Московское метро в январе — марте 2019 года украсят усовершенствованные поезда «Москва-2019» с новыми QHD-экранами и мягкими гигиеничными креслами. Вагоны будут отличаться от предшественников как внешне, так и технологически.
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