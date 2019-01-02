Исторический музей покажет более 100 великосветских портретов

Более 100 великосветских портретов покажут в Государственном историческом музее.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе музея, выставка "Великосветский портрет XVIII-XIX вв. из собрания Исторического музея" пройдет с 5 марта по 20 мая 2019 года.

Также будут представлены работы итальянца Джованни Больдини и французских портретистов Шарля Мюллера и Ксавье Винтерхальтера.

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