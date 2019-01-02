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Исторический музей покажет более 100 великосветских портретов 

Москва24 + ещё 2 4 часа назад
Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Более 100 великосветских портретов покажут в Государственном историческом музее.
Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе музея, выставка "Великосветский портрет XVIII-XIX вв. из собрания Исторического музея" пройдет с 5 марта по 20 мая 2019 года.
Среди авторов полотен отечественные художники Владимир Боровиковский, Валентин Серов, Василий Тропинин, Константин Маковский.
Также будут представлены работы итальянца Джованни Больдини и французских портретистов Шарля Мюллера и Ксавье Винтерхальтера.
Столичные музеи подготовили насыщенную программу на новогодние праздники. Куда стоит сходить на новогодних каникулах рассказал генеральный директор агентства "Мосгортур" Василий Овчинников.
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Новости Москвы , Константин Маковский , Валентин Серов , АГН "Москва"
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