Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве подорожали тарифы на проезд в общественном транспорте 

РИА Новости 10 минут назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Разовый проезд по карте "Тройка" на городском транспорте в Москве подорожал в среду до 38 рублей, а "Единый" билет на 60 поездок — до 1,9 тысячи рублей. Кроме того, в столице со среды меняется стоимость безлимитных билетов, а некоторые билеты упразднены.
Теперь проезд по "Тройке" в метро и на наземном транспорте составляет 38 рублей за поездку вместо 36 в 2018 году. Проезд по тарифу "90 минут" на "Тройке" стоит 59 рублей, что на 3 рубля больше, чем в 2018 году.
Стоимость "Единого" билета на 60 поездок выросла до 1,9 тысячи рублей вместо 1765. Изменился и срок действия билета с момента покупки: теперь это 45 дней.
Кроме того, меняется стоимость безлимитных билетов: "Единый" на 30 суток теперь стоит 2170 рублей вместо 2075, а на 90 дней — 5430 рублей вместо 5190.
Цена льготного билета для учащегося в метро на месяц стоит 395 рублей вместо 380, а на наземный транспорт — 260 рублей вместо 250, при этом разовая поездка не подорожает.
Кроме того, отменены несколько непопулярных билетов. Со 2 января вместо билетов ТАТ на 60 поездок можно будет использовать безлимитный ТАТ на 30 дней за 1140 рубля. Также упразднены "Единые" билеты на 20 и 40 поездок и семь суток — пассажиры смогут заменить их билетом "Кошелек" карты "Тройка", а также "Единым" на 60 поездок.
Как уточняли ранее в столичном департаменте транспорта, в 2019 году тарифы на проезд в транспорте Москвы изменились в пределах 5,1%. Вопрос об увеличении тарифов подняли крупнейшие городские перевозчики из-за роста цен на электроэнергию, топливо и запчасти.
Последние новости
В Магнитогорске под завалами нашли живым 11-месячного ребенка В Москве в Парке Горького обрушился мост с людьми Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей
Комментарии
Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России высказались о референдуме по Курилам487
Увеличилось число погибших в Магнитогорске35
«Недалек умом»: Мягков резко ответил митрополиту925
Родители спасенного младенца сделали заявление418
Станут японцами: решена судьба жителей Курил1932
Видео
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:19
Стало известно, что спасло младенца в Магнитогорске
Происшествия
00:38
Появилось видео спасения жильца дома в Магнитогорске
Происшествия
00:32
Путин дал поручение после ЧП в Магнитогорске
Политика Происшествия
00:22
Путин прибыл к месту трагедии в Магнитогорске
Политика Происшествия
00:13
Первая после Путина: Лобода стала главной звездой России
Шоу-бизнес Статьи
00:32
Под завалами в Магнитогорске услышали плач
Происшествия
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
01:18
Абэ назвал условие передачи части Курил Японии
Азия В мире
01:33
Обрушение моста в Парке Горького: рассказ очевидца
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение