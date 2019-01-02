В Москве подорожали тарифы на проезд в общественном транспорте

Разовый проезд по карте "Тройка" на городском транспорте в Москве подорожал в среду до 38 рублей, а "Единый" билет на 60 поездок — до 1,9 тысячи рублей. Кроме того, в столице со среды меняется стоимость безлимитных билетов, а некоторые билеты упразднены.

Теперь проезд по "Тройке" в метро и на наземном транспорте составляет 38 рублей за поездку вместо 36 в 2018 году. Проезд по тарифу "90 минут" на "Тройке" стоит 59 рублей, что на 3 рубля больше, чем в 2018 году.

Стоимость "Единого" билета на 60 поездок выросла до 1,9 тысячи рублей вместо 1765. Изменился и срок действия билета с момента покупки: теперь это 45 дней.

Кроме того, меняется стоимость безлимитных билетов: "Единый" на 30 суток теперь стоит 2170 рублей вместо 2075, а на 90 дней — 5430 рублей вместо 5190.

Цена льготного билета для учащегося в метро на месяц стоит 395 рублей вместо 380, а на наземный транспорт — 260 рублей вместо 250, при этом разовая поездка не подорожает.

Кроме того, отменены несколько непопулярных билетов. Со 2 января вместо билетов ТАТ на 60 поездок можно будет использовать безлимитный ТАТ на 30 дней за 1140 рубля. Также упразднены "Единые" билеты на 20 и 40 поездок и семь суток — пассажиры смогут заменить их билетом "Кошелек" карты "Тройка", а также "Единым" на 60 поездок.

Как уточняли ранее в столичном департаменте транспорта, в 2019 году тарифы на проезд в транспорте Москвы изменились в пределах 5,1%. Вопрос об увеличении тарифов подняли крупнейшие городские перевозчики из-за роста цен на электроэнергию, топливо и запчасти.