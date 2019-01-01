«Виновных накажем»: уволен директор парка Горького

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил уволить директора парка Горького после того, как в ночь на 1 января там произошел инцидент с деревянным пешеходным мостиком через каток. Напомним, что подпорки конструкции не выдержали тяжести людей и сломались, в результате чего 13 человек получили травмы. Как подчеркнул градоначальник, все пострадавшие получат компенсацию до 500 тыс. рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил департаменту культуры уволить директора столичного парка Горького, после инцидента с деревянным мостом в новогоднюю ночь. Об этом сообщается на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Собянин отметил, что администрация парка «допустила серьезную недоработку».

«Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны», — заверил градоначальник.

Кроме того, со своего поста также уволен заместитель директора по режиму и безопасности парка. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».

Собянин также рассказал о состоянии пострадавших, отметив, что никто не получил тяжелых травм. При этом он подчеркнул, что людям «основательно испортили праздник». Сейчас в столичных больницах все еще находятся 12 человек.

«Проведал пострадавших при обрушении моста в парке Горького. Слава богу, тяжелых травм нет, но людям праздник испортили основательно», — отмечается в сообщении.

Также Собянин заявил, что «всем пострадавшим, несмотря на то, что большинство не москвичи, будет выплачена компенсация в сумме до 500 тыс. руб.».

В пресс-службе столичного департамента культуры сообщили, что директором парка Горького временно назначен руководитель «Мосгорпарка» Вячеслав Дунаев. До него главой ЦПКиО имени Горького являлась Марина Люльчук , занимавшая этот пост с октября 2016 года.

Инцидент произошел в ночь на 1 января, когда в парке сломались подпорки деревянного пешеходного моста через каток. В сети появилось видео, на котором запечатлен инцидент. ЧП произошло сразу после наступления Нового года, во время звучания гимна России. К месту инцидента приехали «около десяти экипажей скорой помощи и несколько пожарных расчетов».

МЧС сообщили, что в результате инцидента пострадали 13 человек, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, угрозы для жизни нет. В мэрии Москвы яснили, что причиной инцидента стала «техническая неисправность конструктивных элементов катка».

Как стало известно, каток вернется к работе в штатном режиме уже 2 января. На сайте парка Горького сообщается, что «поломка» моста затронула несколько квадратных метров, эта площадка была огорожена, на остальной территории празднование Нового года продолжилось.

«Ситуация в парке полностью под контролем, мы выясняем причины произошедшего и будем держать вас в курсе событий», — говорится в сообщении.

В первую ночь 2019 года в Москве проищошло несколько инцидентов, в результате которых могли пострадать люди.

Так, в одном из районов Москвы в многоквартирном доме загорелась жилплощадь. Об этом сообщили в столичном главке МЧС.

Как стало известно, пожар произошел в ночь на вторник в районе Черемушек, после того как в квартире загорелись личные вещи и мебель. При тушении пожара были спасены восемь человек, включая двух детей.

Согласно данным, информации о жертвах и пострадавших в результате пожара в квартире пятиэтажки нет.

В сообщении столичного глава МЧС также говорится, что пожар, площадь которого составила четыре десятка квадратных метров, удалось полностью ликвидировать к шести часам утра.

В Центральном административном округе столицы произошла драка, в результате которой три человека получили травмы и были госпитализированы, сообщили во вторник в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

«31 декабря в 23:19 мск от граждан поступило сообщение о драке в общественных местах по двум адресам на улице Антонова-Овсеенко и ножевом ранении в 1-м Красногвардейском проезде. Установлено, что между неизвестными, количество которых устанавливается, находившимися в состоянии опьянения, произошел конфликт, переросший в драку», — сказали в ведомстве.

В результате потасовки с колото-резаными ранами были госпитализированы три человека: двое 1996-го и один 1987 года рождения. Два человека задержаны. Обстоятельства драки устанавливаются.