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Более 600 тыс. пассажиров перевез транспорт Москвы в новогоднюю ночь 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более 600 тыс. москвичей и гостей столицы перевез городской транспорт в новогоднюю ночь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"Третий год подряд городской транспорт Москвы курсировал всю новогоднюю ночь без перерывов. Его бесперебойную работу обеспечивали более 13 тыс. сотрудников Транспортного комплекса. Благодаря им горожане смогли безопасно добраться до праздничных площадок в разных частях города, посмотреть самые яркие шоу, а затем вернуться домой. Более 600 тыс. москвичей и гостей города воспользовались столичным транспортом", — сказали в пресс-службе.
Большая часть пассажиров выбрали для поездок метро и Московское центральное кольцо (МЦК) — около 570 тыс. человек, что на 30% больше, чем в прошлом году. Интервал движения поездов составил от 3,5 до 10 минут. Новый год в вагонах и на станциях метрополитена и МЦК встретили более 40 тыс. пассажиров, это на 15% больше, чем в прошлом году.
Наземный транспорт в праздничную ночь перевез более 56,5 тыс. пассажиров. На 172 маршрутах с интервалами 25-30 минут курсировали более 600 автобусов, троллейбусов, трамваев. В перевозке были заняты более 3 тыс. сотрудников.
"В новогоднюю ночь безопасности пассажиров уделялось особое внимание. Оперативный штаб вел круглосуточный мониторинг ситуации, происшествий не зафиксировано. Кроме того, за порядком на дорогах в течение всей ночи следили более 1 тыс. сотрудников УГИБДД по городу Москве", — добавили в пресс-службе.
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Новости Москвы , ГИБДД , Москва
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