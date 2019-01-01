Собянин распорядился выплатить компенсацию пострадавшим в парке Горького

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплате компенсации пострадавшим при обрушении моста в Парке Горького в размере от 250 до 500 тысяч рублей, соответствующий документ размещен на официальном портале мэра и правительства столицы

Согласно распоряжению, по 500 тысяч рублей получат пострадавшие, госпитализированные в медучреждения, по 250 тысяч выделят тем, кому помощь оказана в амбулаторных условиях без госпитализации.

В новогоднюю ночь в московском Парке Горького обрушился мост над катком. По данным МЧС, пострадали 13 человек, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, угрозы для жизни нет. Ранее Собянин сообщил, что сейчас в больницах находятся 12 человек.