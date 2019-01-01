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Увеличилось число погибших в Магнитогорске
Увеличилось число погибших в Магнитогорске

Исполнять обязанности директора Парка Горького будет руководитель «Мосгорпарка» 

ТАСС + ещё 33 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководитель государственного казенного учреждения "Мосгорпарк" Вячеслав Дунаев будет исполнять обязанности директора Центрального парка культуры и отдыха имени Горького после увольнения Марины Люльчук из-за инцидента с обрушением моста в новогоднюю ночь. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Департамента культуры Москвы.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил департаменту уволить Люльчук.
"Сегодня прекращены трудовые отношения с директором и заместителем директора по режиму и безопасности ЦПКиО "Парк Горького". Исполнение обязанностей директора парка временно возложено на руководителя объединенной дирекции "Мосгорпарк" Вячеслава Дунаева", — сказал собеседник агентства.
В ночь на среду при обрушении пятиметрового моста на катке в Парке Горького в Москве, по данным столичного департамента здравоохранения, пострадали по меньшей мере 13 человек. Их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести.
ТАСС: последние новости
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Марина Люльчук
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