Исполнять обязанности директора Парка Горького будет руководитель «Мосгорпарка»

Руководитель государственного казенного учреждения "Мосгорпарк" Вячеслав Дунаев будет исполнять обязанности директора Центрального парка культуры и отдыха имени Горького после увольнения Марины Люльчук из-за инцидента с обрушением моста в новогоднюю ночь. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Департамента культуры Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил департаменту уволить Люльчук.

"Сегодня прекращены трудовые отношения с директором и заместителем директора по режиму и безопасности ЦПКиО "Парк Горького". Исполнение обязанностей директора парка временно возложено на руководителя объединенной дирекции "Мосгорпарк" Вячеслава Дунаева", — сказал собеседник агентства.

В ночь на среду при обрушении пятиметрового моста на катке в Парке Горького в Москве, по данным столичного департамента здравоохранения, пострадали по меньшей мере 13 человек. Их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести.