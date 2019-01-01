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В Москве с 1 января вырастет стоимость трудового патента для мигрантов 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Стоимость трудового патента для мигрантов в Москве с 1 января 2019 года увеличится с 4,5 тысячи до 5 тысяч рублей.
Соответствующие поправки в конце ноября 2018 года были внесены и приняты на заседании Мосгордумы.
По мнению председателя комиссии по экономической политике и финансам Мосгордумы Людмилы Гусевой, в столицу должны приезжать трудовые мигранты, имеющие соответствующее образование и возможность работать в Москве.
Ранее она отметила, что мера по увеличению стоимости патента для иностранцев поможет пополнить бюджет страны, а вырученные средства будут направлены на социальные нужды.
Почти одновременно с Мосгордумой решение о повышении стоимости трудового патента для мигрантов приняла Московская областная дума. С 1 января 2019 года она увеличится на 450 рублей — до 4,75 тысячи рублей.
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Новости Москвы , Мосгордума , Москва
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