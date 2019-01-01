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Часть синей линии московского метро закроют на модернизацию 

Р-Спорт + ещё 14 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Северо-восточный участок Арбатско-Покровской (синей) линии московского метро от кольца до конечной закроют в среду на несколько дней для модернизации инфраструктуры.
"Инфраструктура участка Арбатско-Покровской линии от станции "Курская" до станции "Щелковская" будет модернизирована в новогодние праздники. Плановые работы будут проходить круглосуточно", — сообщает подземка.
"Для этого со 2 по 5 января включительно будет закрыт участок "Курская" — "Щелковская", а с 6 по 8 января включительно — "Партизанская" — "Щелковская". Модернизация необходима для обеспечения безопасности движения поездов и повышения стабильности работы инфраструктуры на одной из старейших линий столичного метрополитена", — уточнили в пресс-службе.
Станции "Бауманская", "Электрозаводская", "Семеновская", "Партизанская", "Измайловская", "Первомайская" и "Щелковская" не откроются в 5.30 утра 2 января.
"Бауманская", "Электрозаводская", "Семеновская" и "Партизанская" возобновят работу с открытием метрополитена 6 января. Станции "Измайловская", "Первомайская" и "Щелковская" откроются для пассажиров в 5.30 9 января.
"Пассажиры смогут доехать до них на бесплатных компенсационных автобусах КМ", — говорится в сообщении.
Ежедневно для помощи пассажирам около закрытых станций будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров метро. Они помогут построить оптимальный маршрут и найти остановки компенсационных автобусов и объяснят порядок работы общественного транспорта. На станциях метро разместят плакаты с информацией о временном закрытии участка, а на всех эскалаторах метро и в поездах Арбатско-Покровской линии будут звучать аудиообъявления.
"Для обеспечения безопасности на закрытых станциях, а также на станции "Курская" будут дежурить сотрудники службы безопасности и УВД на московском метрополитене", — уточняется в сообщении.
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