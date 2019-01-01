«Путешествие в Рождество» посетили уже более 8 млн человек

Более восьми миллионов человек уже посетили площадки ежегодного фестиваля «Путешествие в Рождество» с момента его открытия этой зимой.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина, с 14 декабря в рамках фестиваля было проведено почти четыре тысячи мастер-классов, в которых поучаствовали 37 тысяч человек

«На катке в Новопушкинском сквере гости увидели 28 спектаклей. Их посмотрели 23 тыс. гостей. Также состоялось 510 уличных театральных спектаклей, зрителями которых стали более 99 тыс. человек. Еще более 87 тыс. человек прокатились с новогодних горок», — говорится в сообщении.

Добавим, площадки на Тверской, Красной площади и в парке «Зарядье» посетили 930 тысяч человек. Здесь прошло 145 спортивных и 132 культурных мероприятия, а также 285 мастер-классов.

Кроме того, гости фестиваля купили более 35 тысяч супов, мясных блюд, гарниров и пельменей, почти 20 тысяч бутербродов, 29 тысяч сосисок и 110 литров разнообразных напитков.