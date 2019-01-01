Сам себе контролер: куда жаловаться на неубранный снег

Снег на дорогах и крышах домов, скользкие ступени, сосульки или избыток реагента — эти проблемы можно решить. Mos.ru расскажет, куда жаловаться, если дворы и дороги плохо убирают.

Москву пришла зима, а с ней — снег, гололед и сосульки… Mos.ru подскажет, что делать, если ваш двор замело, а также расскажет о том, как коммунальщики борются с последствиями непогоды.

Во дворе

За содержание придомовых территорий отвечают управляющие компании, ГБУ «Жилищник» и другие профильные учреждения. Именно их дворники должны расчищать площадки у подъездов, ступеньки, крыши, дорожки и парковочные места во дворах.

Мелкий снег просто сметается метлой, а при сильных снегопадах его сначала сдвигают к краю дорожки, а потом убирают на специально отведенные площадки. Чистить тротуары при обильном (непрекращающемся) снегопаде дворники обязаны каждые три часа. Также они могут использовать средства малой механизации.

Кроме того, они должны огораживать опасные зоны под выступающими элементами фасадов, металлическими и скатными кровлями.

Крыши подъездов, а также кровли вдоль основных магистралей, пешеходных зон и игровых площадок должны очищать от снега в течение двух суток после снегопада, в остальных местах — в течение пяти суток. Если же там скапливается более пяти сантиметров снега, то к работам обязаны преступить незамедлительно, но только в дневное время.

Куда звонить, если снег во дворе не чистят? Пожаловаться на плохую уборку двора можно в свою управляющую компанию. Ее телефон можно найти на сайте «Дома Москвы». Есть также отдельный список ГБУ «Жилищник», где указаны адреса, телефоны и сайты учреждений.

Если отклика на жалобу нет, то стоит обратиться в управу своего района, Мосжилинспекцию или Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ). В праздничные дни и выходные заявки принимают через электронную приемную, в будни — по телефону: +7 (499) 264-96-81.

Кроме того, по всем вопросам, связанным с уборкой снега, можно обратиться в единую справочную службу Правительства Москвы по телефону: +7 (495) 777-77-77.

На остановках и станциях

На остановках, около станций метро и на вокзалах снег должны чистить после выпадения каждых пяти сантиметров. А на полную уборку отводится пять часов после окончания снегопада.

При гололеде асфальт и плитку оперативно обрабатывают реагентом. К 1 ноября в столице было установлено 5620 ярко-оранжевых контейнеров с аварийным запасом противогололедной смеси. Их разместили около остановок общественного транспорта, станций МЦК и метро, пешеходных маршрутах, на пешеходных маршрутах, у объектов социальной сферы, возле подземных пешеходных переходов и транспортно-пересадочных узлов.

За каждым адресом закреплена бригада ручной уборки, которая будет заниматься обходом территории, обработкой, а также пополнением контейнеров гранитным щебнем.

Если не убраны трамвайные остановки или территория возле станций метро, то стоит обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54 или по номеру 3210, если вы звоните с мобильного. Заявки принимаются ежедневно с 08:00 до 20:00.

На улицах

Перед резким похолоданием столичные дороги обрабатывают реагентами. Уборка снега производится после выпадения каждых пяти сантиметров или по окончании снегопада. Подмести проезжую часть магистралей и транспортных развязок должны в течение двух часов, на улицах районного значения работы должны быть выполнены в течение пяти часов. Параллельно производится обработка противогололедными средствами.

С обочин снег должны убирать в течение 24 часов в зависимости от количества выпавшего снега, а в лотковых частях улиц он может лежать до недели, ожидая отправки на утилизацию.

Пожаловаться на плохую уборку вашей улицы можно в ОАТИ или единую справочную службу Правительства Москвы.

В режиме онлайн

Быстро сообщать о таких проблемах москвичам поможет портал «Наш город». Здесь можно оставить комментарии по 13 зимним темам. Например, сообщить о гололеде во дворе или избыточном применении реагентов, сосульках, неубранном снеге на дорогах или остановке. На каждое сообщение специалисты должны ответить в течение восьми рабочих дней.

Готовность к зиме

Учитывая опыт прошлых лет, столица подготовилась к сильным снегопадам. Укомплектованы 25,3 тысячи рабочих для уборки снега и 6,5 тысячи бригад. Дворами займутся 29 тысяч дворников.

На улицы города готовы выйти 17,6 тысячи единиц техники. Следить за ее работой будут с помощью системы ГЛОНАСС. Утилизацией снега займутся 56 стационарных и 24 мобильных снегоплавильных пункта.

Для противогололедной обработки дворов, дорог и общественных пространств было закуплено 545,1 тысячи тонн материалов.

Первые часы непогоды: как не пострадать зимой

При сильных снегопадах или гололеде водителям лучше пересесть на общественный транспорт. Это позволит избежать увеличения числа дорожно-транспортных происшествий и заторов. Кроме того, снегоуборочная техника сможет быстрее расчистить дорожное полотно от снега.

Если без машины не обойтись, то стоит быть предельно внимательным за рулем, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров. Кроме того, не стоит оставлять машину в неположенных местах, вблизи деревьев и крыш домов.

Чтобы избежать ушибов, вывихов и переломов, пешеходам не следует надевать обувь на высоком каблуке и со скользкой подошвой. При гололеде на подошву можно наклеить лейкопластырь или изоляционную ленту. Людям пожилого возраста стоит брать на улицу трость c резиновым наконечником.

Ходить лучше вдали от проезжей части и зданий, на крышах которых часто образуются сосульки. Также стоит избегать крутых спусков и лестниц.