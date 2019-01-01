Собянин поручил уволить директора Парка Горького после обрушения моста

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил Департаменту культуры Москвы уволить руководителя Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, где во время празднования Нового года после обрушения деревянного моста за медицинской помощью обратились более 10 человек. Сообщение об этом он опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны. Но уже очевидно, что администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя должен сказать, что это решение для меня непростое", — написал мэр.

Пост директора парка с октября 2016 года занимает Марина Люльчук , возглавлявшая до этого госучреждение "Объединенная дирекция "Мосгорпарк".

В результате происшествия пострадали 13 человек.

Компенсации пострадавшим

Все 13 пострадавших в новогоднюю ночь при обрушении пешеходного моста в Парке Горького в Москве получат компенсации, отметил Собянин.

"Всем пострадавшим, несмотря на то, что большинство не москвичи, будет выплачена компенсация в сумме до 500 тыс. рублей", — написал он.

По словам мэра, в больнице остаются 12 из госпитализированных ночью 13 человек. "Проведал пострадавших при обрушении моста в Парке Горького. Слава богу, тяжелых травм нет, но людям праздник испортили основательно. Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны", — добавил Собянин.