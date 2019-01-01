Московское метро зажило в другом измерении

На станции столичного метрополитена «Полянка» заметили информационное табло, в системе которого, вероятно, произошел технический сбой. Снимок был опубликован во вторник, 1 января, в Telegram-канале «Московские новости».

@moscowmap / Telegram

На фотографии видно, что прибор отображает неверную дату: вместо 1 января 2019 года на нем указан первый день 13-ого месяца 2018 года. Была ли устранена ошибка впоследствии, не уточняется.

В ноябре в Twitter был опубликован снимок уличного информационного табло, на котором вместо перевода фразы «Остановка перенесена к Политехническому музею» была приведена ее транслитерация («Ostanovka perenesena k Politehnicheskomu muzeyu»). В «Мосгортрансе» объяснили, что произошла техническая ошибка.