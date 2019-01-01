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СК «Олимпийский» закрыли на капитальный ремонт 

Москва24 + ещё 2 4 часа назад
Фото: ТАСС
Стадион СК "Олимпийский" закрыли для капитального ремонта, сообщается на сайте спорткомплекса.
"С 1 января 2019 г. стадион спорткомплекса закрыт для посещения. Все спортивные группы, проводимые в залах стадиона, отменены. Кроме этого, закрываются торговый центр "Новый Колизей" и книжная ярмарка", — говорится в сообщении.
Ранее в мэрии заявили, что реконструкция спортивного комплекса, которая продлится два года, не повлияет на его функциональность. За это время специалисты обещают превратить здание, построенное к Олимпиаде 80-года, в современный мультифункциональный центр.
По проекту старый дворец и тренировочную арену снесут, а на их месте появятся два корпуса. В первом разместится большая арена, а во втором — малая и тренировочная арены с подземной парковкой. Там появится специализированные спортзалы, теннисные корты и фитнес-зона с 25-метровым бассейном. Кроме того, на территории комплекса запланирована жилая зона для спортсменов на период проведения соревнований.
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