СК «Олимпийский» закрыли на капитальный ремонт

Стадион СК "Олимпийский" закрыли для капитального ремонта, сообщается на сайте спорткомплекса.

"С 1 января 2019 г. стадион спорткомплекса закрыт для посещения. Все спортивные группы, проводимые в залах стадиона, отменены. Кроме этого, закрываются торговый центр "Новый Колизей" и книжная ярмарка", — говорится в сообщении.

Ранее в мэрии заявили, что реконструкция спортивного комплекса, которая продлится два года, не повлияет на его функциональность. За это время специалисты обещают превратить здание, построенное к Олимпиаде 80-года, в современный мультифункциональный центр.

По проекту старый дворец и тренировочную арену снесут, а на их месте появятся два корпуса. В первом разместится большая арена, а во втором — малая и тренировочная арены с подземной парковкой. Там появится специализированные спортзалы, теннисные корты и фитнес-зона с 25-метровым бассейном. Кроме того, на территории комплекса запланирована жилая зона для спортсменов на период проведения соревнований.