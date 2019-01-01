Более 100 спектаклей увидели москвичи на Тверской улице

В центре столицы в последний день 2018 года можно было стать зрителем театральных постановок.

31 декабря на Тверской улице москвичам и гостям города показали 104 театральных постановки.

На официальном сайте мэра Москвы говорится, что спектакли можно было увидеть в рамках специального проекта российской национальной премии «Золотая Маска».

В понедельник выступали артисты уличных театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Нидерландов, Германии и Великобритании.

Начались спектакли в 17:00 одновременно на всех четырех площадках праздника «Новый год моего детства».

Уточняется, что посмотреть спектакли зрители могли до 3:00. Во вторник, 1 января, первые спектакли начнутся на Тверской в 12:00. На улице в центре российской столице новогодние гулянья организовали в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Он стартовал в Москве 14 декабря и продлится до 13 января.

Напомним, что Тверская открылась для пешеходов 31 декабря.