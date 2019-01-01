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В Москве на два рубля подорожал билет на пригородные электрички 

Мир24 3 часа назад
Фото: Mir24.tv / Светлана Родина
Пассажиры, пользующиеся пригородными электричками Москвы, заплатят за билет на два рубля больше. С 1 января стоимость проезда в пределах столицы составит 36 рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Также выросла цена проезда одной зоны по области с 22 до 23 рублей. При этом отмечается, что тарифы не менялись с 1 июля 2017 года. Повышение цен на билеты не превышает прирост инфляции на последние два с половиной года. Внесение изменений в цены в течение года не ожидается.
Ранее сообщалось, что городской транспорт столицы — метрополитен, МЦК и пользующие спросом направления наземные маршруты — будут функционировать всю новогоднюю ночь. Кроме того, изменения в работе транспорта ожидаются и на Рождество.
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