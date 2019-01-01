В Москве на два рубля подорожал билет на пригородные электрички

Пассажиры, пользующиеся пригородными электричками Москвы, заплатят за билет на два рубля больше. С 1 января стоимость проезда в пределах столицы составит 36 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Также выросла цена проезда одной зоны по области с 22 до 23 рублей. При этом отмечается, что тарифы не менялись с 1 июля 2017 года. Повышение цен на билеты не превышает прирост инфляции на последние два с половиной года. Внесение изменений в цены в течение года не ожидается.

Ранее сообщалось, что городской транспорт столицы — метрополитен, МЦК и пользующие спросом направления наземные маршруты — будут функционировать всю новогоднюю ночь. Кроме того, изменения в работе транспорта ожидаются и на Рождество.