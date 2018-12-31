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Табло обратного отсчета времени до Нового года установили на станции метро «Площадь революции» 

Агентство «Москва» + ещё 5 1 час назад
Фото: mos.ru
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе подземки.
«Необычное табло обратного отсчета установили на станции «Площадь революции». Оно подскажет пассажирам, сколько времени осталось до наступающего Нового года», — сказал собеседник агентства.
После полуночи на табло высветится текст «С Новым годом!».
В рамках подготовки к Новому году на всех линиях метро появятся поезда, оформленные в новогоднем стиле. На площадках «Музыки в метро» звучат новогодние композиции, а кассиры и работники стоек «Живое общение» встречают пассажиров в форме с праздничной атрибутикой.
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