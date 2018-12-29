Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу назначил новых заместителей руководителей трех департаментов, соответствующие документы опубликованы на официальном портале мэра и правительства столицы.
На должность первого заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции с заключением контракта сроком на пять лет, согласно документу, назначена Елена Бутахина. На место замруководителя департамента предпринимательства и инновационного развития — Александр Исаевич.
Кроме того, мэр назначил первого замглавы департамента здравоохранения, которым стал Валерий Павлов.