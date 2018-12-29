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Метро заработало на старье 

Мослента 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский метрополитен заработал более 340 тысяч рублей за первый день продаж указателей из подземки, сообщает агентство «Москва».
Продано более 50 лайтбоксов. Самыми популярными оказались лайтбоксы с надписями «Выход в город», «Вход в метро», «Переход прекращается в час ночи», а также указатели со списками станций и пересадками.
«За несколько часов мы получили около 500 заявок, которые сейчас обрабатываем. Мы связываемся с потенциальными покупателями, рассказываем им, какие указатели есть в наличие и приглашаем посетить их наш сувенирный магазин», — добавили в пресс-службе подземки.
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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