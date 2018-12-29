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Москвичи стали меньше парковаться 

Мослента 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Время стоянки в зонах, где были применены новые правила пользования, сократилось. Об этом свидетельствуют данные по анализу парковочных сессий в Москве, проведенному ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», передает в субботу, 29 декабря, ТАСС.
«Сегодня время парковки в зоне повышенного тарифа составляет 47 минут. Это на 20 процентов меньше обычного среднего времени на этих парковках до того, как начали действовать новые правила», — сообщили в пресс-службе компании.
По словам собеседника агентства, введение новых требований способствует организации большего количества мест для стоянки, несмотря на активную востребованность парковок в городе и растущий поток автомобилей.
Изменения правил парковки вступили в силу 15 декабря. Московские власти уменьшили время бесплатного периода стоянки с 15 до 5 минут, отменили бесплатные стоянки по воскресеньям и увеличили стоимость парковки. Максимальный тариф составляет 380 рублей в дневное время. Цель мэрии состояла в том, чтобы освободить до 15-20 процентов парковочных мест в центре столицы.
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Комментарии3
Новости Москвы , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС , Москва
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