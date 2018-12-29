Москвичи стали меньше парковаться

Время стоянки в зонах, где были применены новые правила пользования, сократилось. Об этом свидетельствуют данные по анализу парковочных сессий в Москве , проведенному ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», передает в субботу, 29 декабря, ТАСС

«Сегодня время парковки в зоне повышенного тарифа составляет 47 минут. Это на 20 процентов меньше обычного среднего времени на этих парковках до того, как начали действовать новые правила», — сообщили в пресс-службе компании.

По словам собеседника агентства, введение новых требований способствует организации большего количества мест для стоянки, несмотря на активную востребованность парковок в городе и растущий поток автомобилей.