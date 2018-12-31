Собянин подвел итоги года и поздравил россиян

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги года и поздравил россиян с наступающими новогодними праздниками, пожелав уверенности, здоровья и доброго настроения, видеопослание размещено на странице главы города.

Собянин подчеркнул, что прошедший год выдался непростым, но успешным. По его словам, главной оценкой работы предыдущих лет стали выборы мэра столицы. Кроме этого, одним из главных событий уходящего года он назвал достойное проведение чемпионата мира по футболу.