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Собянин подвел итоги года и поздравил россиян 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги года и поздравил россиян с наступающими новогодними праздниками, пожелав уверенности, здоровья и доброго настроения, видеопослание размещено на странице главы города.
Собянин подчеркнул, что прошедший год выдался непростым, но успешным. По его словам, главной оценкой работы предыдущих лет стали выборы мэра столицы. Кроме этого, одним из главных событий уходящего года он назвал достойное проведение чемпионата мира по футболу.
"Город набрал хорошую динамику развития, стал действительно одним из лучших городов на планете. Буду делать все, чтобы не снижать темпов, и искренне надеюсь на вашу поддержку. Пусть Новый год принесет вам уверенность в завтрашнем дне, здоровье и доброе настроение. С праздником, друзья! С Новым годом!" — сказал Собянин.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва
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