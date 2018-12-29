Москвичей бесплатно окультурят в праздники

Жители и гости Москвы в дни новогодних праздников смогут бесплатно посетить городские музеи. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

По словам градоначальника, со 2 по 8 января свободный вход будет организован в 82 музея и выставочных зала. В частности, свои двери для москвичей откроют Дарвиновский музей, Музей Космонавтики и музей-усадьба «Коломенское».

Полный список музеев, принимающих участие в акции, опубликован на сайте мэра и правительства Москвы . Для посещения необходимо будет получить бесплатный билет в кассе, никаких документов для этого не потребуется. Работать музеи будут по обычному графику.

В преддверии Нового года в Москве также проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». В рамках фестиваля, который охватывает 74 площадки по всему городу, можно посмотреть балет на льду, принять участие в мастер-классах, а также увидеть спектакли российских и европейских театров.