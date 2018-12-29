Работают за двоих: названы самые загруженные ветки метро Москвы

Самыми загруженными станциями столичной подземки в 2018 году стали "Комсомольская", "Выхино" и "Охотный Ряд". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского департамента транспорта.

По данным Дептранса, первое место в рейтинге самых загруженных досталось станции "Комсомольская" Кольцевой линии из-за ее соседства с тремя железнодорожными вокзалами. Этой станцией каждый день пользуются свыше 150 тысяч пассажиров. На втором месте − "Выхино" с более чем 127 тысячами пассажиров. В топ-3 также попал "Охотный Ряд" (более 100 тысяч пассажиров). За ними следуют "Новогиреево", "Щелковская", "Новокосино", "Теплый стан", "Домодедовская" и "Китай-город" Калужско-Рижской линии и "ВДНХ". Они пропускают от 80 до 100 тысяч человек ежедневно.

При этом максимальное количество пассажиров наземного транспорта было зафиксировано на ТПУ у метро "Выхино". По будням этим транспортным узлом пользуются более 85,5 тысячи пассажиров.

Также очень востребованы хабы наземного транспорта у станций метро "Теплый стан" (79 тысяч пассажиров), "ВДНХ" (около 55,5 тысячи пассажиров), "Речной вокзал" (52 тысячи человек), "Щелковская" (49 тысяч) и "Юго— Западная" (примерно 45 тысяч). Через них проходят маршруты сети "Магистраль". Кроме того, поблизости останавливаются ночные автобусы, напомнили в Дептрансе.

В ведомстве отметили, что городской транспорт столицы становится все более комфортным. "Подробный анализ дает нам возможность постоянно и точечно регулировать выпуск наземного транспорта, расширять маршрутную сеть, и строить новые пересадочные узлы, станции Московского метрополитена и автовокзалы", − подчеркнули в пресс-службе департамента. За пять лет нагрузка на самые проблемные остановки наземного транспорта снизилась на 5−25%, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что расписание ряда автобусов Мострансавто изменится в праздничные дни. С 31 декабря по 8 января некоторые автобусные маршруты будут работать по расписанию выходного дня.