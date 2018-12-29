Обозначены масштабы удорожания съемного жилья в Москве

Аренда жилья в российской столице за 2018 год подорожала на 5,5 процента. Об этом свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в редакцию «Ленты.ру»

Больше всего за год в цене прибавили съемные объекты в Юго-Западном, Северо-Восточном и Южном округах — более чем на 10 процентов в среднем. Снизилась стоимость найма в Зеленограде, Новомосковском и Центральном округах.

К началу 2019 года самые высокие ставки аренды были зафиксированы в Центральном (102 тысячи за квартиру в месяц в среднем) и Западном (53 тысячи в месяц) округе.

«Если вы хотите обосноваться в ЦАО, за "однушку" в среднем придется выложить 64 тысячи рублей, за "двушку" — 99 тысяч, за "трешку" — 137 тысяч, — говорится в предоставленных материалах. — И это при том, что квартира будет не элитной. В жилом комплексе премиум-сегмента или в престижной "сталинке" где-нибудь на Кутузовском проспекте или Фрунзенской набережной жилье с дизайнерским ремонтом и дорогой мебелью может сдаваться и за 200 тысяч, и за 300 тысяч рублей в месяц».

Самые доступные квартиры сдаются в Троицком, Новомосковском и Зеленоградском округах — здесь за объект просят 24-26 тысяч рублей в месяц.

Средняя ставка аренды жилья в Москве в декабре 2018-го составила 46,5 тысячи рублей, подсчитали аналитики.

В ноябре были названы столичные районы с самыми дешевыми съемными квартирами. В старых границах города (без учета присоединенных территорий) таковыми оказались Солнцево, Ярославский и Молжаниновский.