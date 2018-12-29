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Участок Большой Татарской перекроют 4 января 

Москва24 + ещё 3 2 часа назад
Фото: m24.ru
Движение автомобилей на участке Большой Татарской улицы перекроют 4 января. Это связано с проведением религиозного мероприятия, сообщает информационный центр столичного транспортного комплекса.
Отмечается, что с 10:00 до 14:00 автомобилисты не смогут проехать от Старого Толмачевского до Малого Татарского переулка.
Заранее продумать маршрут стоит и тем, кто планировал поездку в центр города в новогодние праздники. В частности, до 3 января перекрыта Тверская улица.
Для машин закрыты участки от Пушкинской площади до Охотного Ряда, а также часть Моховой улицы и Театральный проезд от Большой Дмитровки до Петровки.
Кроме того с 29 декабря ограничения будут действовать по 3 января в Козицком, Глинищевском и Газетном переулках. Помимо этого, машины не пустят на Тверской проезд, Большой Гнездниковский, Малый Гнездниковский, Леонтьевский и Вознесенский переулки.
С 00:01 30 декабря до 08:00 3 января автомобилистов перестанут пускать на Варварку, а с 14:00 на Ильинку, Большой и Малый Черкасские переулки.
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