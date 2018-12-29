Участок Большой Татарской перекроют 4 января

Движение автомобилей на участке Большой Татарской улицы перекроют 4 января. Это связано с проведением религиозного мероприятия, сообщает информационный центр столичного транспортного комплекса.

Отмечается, что с 10:00 до 14:00 автомобилисты не смогут проехать от Старого Толмачевского до Малого Татарского переулка.

Заранее продумать маршрут стоит и тем, кто планировал поездку в центр города в новогодние праздники. В частности, до 3 января перекрыта Тверская улица.

Для машин закрыты участки от Пушкинской площади до Охотного Ряда, а также часть Моховой улицы и Театральный проезд от Большой Дмитровки до Петровки.

Кроме того с 29 декабря ограничения будут действовать по 3 января в Козицком, Глинищевском и Газетном переулках. Помимо этого, машины не пустят на Тверской проезд, Большой Гнездниковский, Малый Гнездниковский, Леонтьевский и Вознесенский переулки.

С 00:01 30 декабря до 08:00 3 января автомобилистов перестанут пускать на Варварку, а с 14:00 на Ильинку, Большой и Малый Черкасские переулки.