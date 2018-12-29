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Население новой Москвы выросло на 120 тыс. человек с 2012 года 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИА Новости
С момента присоединения новых территорий к столице население новой Москвы увеличилось на 120 тысяч человек, было создано 200 тысяч рабочих мест, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Новая Москва на то и новая, чтобы развиваться по современным стандартам. Все в комплексе: транспорт, недвижимость, рабочие места. У ТиНАО огромный градостроительный потенциал. С момента присоединения введено 15 миллионов квадратных метров недвижимости, а население выросло на 120 тысяч человек», — написал Собянин в «ВКонтакте».
Он добавил, что в ТиНАО создано 200 тысяч рабочих мест. Сейчас в новой Москве строят больше 120 километров дорог, почти 100 километров находятся в проекте.
Мэр отметил, что в новом году в ТиНАО планируют открыть четыре станции московского метро.
С 1 июля 2012 года территория Москвы увеличилась в 2,4 раза за счет присоединения 148 тысяч гектаров земли на юго-западе Подмосковья. К столице отошли два городских округа — Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в бывших Подольском, Ленинском и Наро-Фоминском районах и часть территории Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва
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