Четыре долгостроя в центре Москвы достроят в течение трех лет

Четыре долгостроя в центре Москвы общей площадью порядка 100 тыс. кв. м, по которым ранее были получены разрешения на возобновление работ, будут достроены в течение трёх лет. Об этом ТАСС сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"По четырем объектам, общая площадь которых составляет порядка 100 тыс. кв. м., выданы новые разрешения на строительство и возобновлены работы. Так, на пересечении проспекта академика Сахарова с Садово-Спасской улицей ведется строительство многофункционального общественно— делового комплекса с апартаментами, работы по которому планируется завершить к 2022 году, на Софийской набережной к 2021 году планируется завершить строительство жилого комплекса", — сказал он.

Также, по словам Левкина, в третьем квартале 2019 года планируется завершить реставрацию объекта культурного наследия на Остоженке "Палаты Киреевского", а на улице Дурова к 2020 году построят за счет городского бюджета новую сцену театра "Уголок Дедушки Дурова".

Об объектах

Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента, на Остоженке ведётся реставрация "Палат Киреевского", построенных в XVII в. Работы по восстановлению начались ещё в 2006 году, но были приостановлены в 2008 году в связи с отсутствием финансирования. В 2018 году работы возобновлены в результате сбора средств на эти цели.

Объект на Софийской набережной начал возводиться в 2002 году, но в 2007 году работы были приостановлены в связи с необходимостью урегулирования земельно-правовых отношений и дефицитом финансирования. В 2018 году работы возобновлены за счёт урегулирования финансового вопроса.

Многофункциональный общественно-деловой комплекс с апартаментами на пересечении проспекта Сахарова с Садово-Спасской улицей начал строиться в 1999 году, работы приостановлены в 2004 году и не возобновлялись в связи с длительными судебными разбирательствами. По результатам судебных тяжб застройщик переоформил разрешительную документацию, благодаря чему в 2018 году работы возобновились.

На месте новой сцены театра "Уголок Дедушки Дурова" в 2011 году началось строительство конюшни с манежем за счет средств инвестора. Однако в 2012 году работы были приостановлены, а в 2014 году власти города приняли решение прекратить реализацию этого проекта. В 2016 году руководство столицы приняло решение создать на этом участке новую сцену театра "Уголок дедушки Дурова" за счет бюджетных средств. Работы возобновлены в конце 2018 года.

Ситуация с долгостроями в Москве

Ранее Левкин сообщал, что с 2011 года перечень долгостроев в Москве с учетом его ежегодной актуализации состоит из 710 объектов. Включение в него объектов происходит по ряду утвержденных критериев, в том числе если сроки разрешений на строительство истекли 2 и более лет назад.

По словам Левкина, в целом за истекший период, перечень сократился на 449 объектов. В частности, в Центральном административном округе долгостроев стало меньше на 80%, в Северо-Западном округе — на 77%, в Юго-Восточном округе и Зеленограде — на 68%. По остальным префектурам можно говорить о более чем 50% сокращении числа объектов незавершенного строительства.

Левкин сообщал, что в течение 2018 года из перечня долгостроя исключен 31 объект, из них 10 было введено в эксплуатацию, по 11 объектам выданы разрешения на строительство, девять площадок освобождено от недостроенных сооружений, а один объект передан на рассмотрение комиссии по пресечению самовольного строительства.

По словам Левкина, в центре Москвы на сегодняшний день остаётся 42 объекта незавершённого строительства.