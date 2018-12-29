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Средняя зарплата в Москве к 2021 году вырастет до 82 тыс. рублей 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Средняя зарплата в Москве увеличится на 13 тыс. рублей к 2021 году и составит 82 тыс. рублей. Об этом говорится в дополнении к письму Минэкономразвития, направленному в Минтруд (имеется в распоряжении ТАСС).
"В дополнение к письму от 8 октября 2018 года… Департамент регионального развития Минэкономразвития России направляет уточненные прогнозные значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2018-2021 годы (далее — прогнозные значения) в разрезе субъектов Российской Федерации", — говорится в документе.
Отмечается, что среднемесячная зарплата в столице в 2021 году увеличится с нынешних 69 700 рублей до 82 155 рублей. В Санкт-Петербурге зарплата вырастет на 13369 рублей — до 62 719 рублей.
"Однако такие цифры могут быть реальными только при соблюдении нескольких условий: дальнейшего роста заработной платы в бюджетном секторе темпами не ниже 2017 года, стабильного уровня безработицы, а также наличии положительных темпов роста доходов населения. В противном случае будет реализован сценарий, в соответствии с которым темпы роста зарплат составят 4-5%", — пояснил ТАСС проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.
Ранее глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что зарплаты в 2018 году растут как в номинальном, так и в реальном выражении "беспрецедентными темпами". С января по август текущего года, по данным Росстата, рост среднемесячной начисленной зарплаты составил 11% к показателю за аналогичный период 2017 года.
Средняя зарплата в России в 2017 году, по данным Росстата, составляла около 39 тыс. рублей.
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Новости Москвы , Личный счет , Экономика , Александр Сафонов , Максим Топилин , Минтруд , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС , Москва
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