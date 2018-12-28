Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Красной площади запретили две вещи 

Мослента + ещё 6 49 минут назад
Фото: ТАСС
На время массовых гуляний в центре столицы будут действовать особый режим досмотра, в частности, посетителям запрещено проносить на территорию мероприятий фейерверки и спиртные напитки. Об этом в пятницу, 28 декабря, «Интерфаксу» сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Москвичи массово покинут столицу
По словам собеседника агентства, в период с 31 декабря по 2 января на территории Тверской улицы, Манежной и Красной площади, площади Революции, улицы Варварка и парка «Зарядье» будет организовано более 20 зон досмотра с металлодетекторами.
«Не приносите на площадь пиротехническую продукцию. Это запрещено. Запуск любой пиротехнической продукции в местах массовых гуляний — потенциальная опасность для здоровья и жизни участников мероприятия», — заметил глава департамента Владимир Черников, подчеркнув, что в 2001 году запуск фейерверка уничтожил колесницу Славы на Арке главного штаба в Санкт-Петербурге.
Употребление алкоголя в ходе массовых мероприятий также запрещено в Москве, заметил Черников. Продажа спиртных напитков осуществляется только в ресторанах и барах.
21 декабря сообщалось, что в новогоднюю ночь жители всех районов столицы смогут наблюдать праздничные салюты. Площадки для просмотра расположены во всех районах города. Для поиска наиболее подходящего места создана «Карта новогодних фейерверков» с указанием точных адресов.
Мослента: последние новости
Москвичи массово покинут столицу Москвичи помогли пострадавшей 101-летней пенсионерке Десятки Дедов Морозов спустились с крыши и попали на видео
Комментарии4
Новости Москвы , Владимир Черников , Интерфакс , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Главная ошибка Порошенко и другие события дня16
Володин обратился к Меркель и Макрону1
Британия отказалась идти на перемирие с Россией125
Украина решила отменить запрет на въезд россиян97
В Египте подорван автобус с туристами4
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:16
Названы гонорары звезд за новогодние корпоративы
Шоу-бизнес
00:16
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Общество Статьи
02:54
Адвокаты устроили массовую драку
Криминал Происшествия
00:48
Суд арестовал подозреваемого в убийстве таксиста
Криминал Происшествия
00:59
Украинские военные заняли рубеж вблизи Горловки
Армия Конфликты
02:03
Путин исполнил мечту школьника из Красноярска
Политика Общество
00:37
Десятки Дедов Морозов спустились с крыши и попали на видео
Новости Москвы
00:32
В Петербурге появилась аллея с ёлками в стиле ку-клукс-клана
Общество
01:34
Губернатора-охотника хотят призвать к ответу
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение