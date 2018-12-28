На Красной площади запретили две вещи

На время массовых гуляний в центре столицы будут действовать особый режим досмотра, в частности, посетителям запрещено проносить на территорию мероприятий фейерверки и спиртные напитки. Об этом в пятницу, 28 декабря, «Интерфаксу» сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы

По словам собеседника агентства, в период с 31 декабря по 2 января на территории Тверской улицы, Манежной и Красной площади, площади Революции, улицы Варварка и парка «Зарядье» будет организовано более 20 зон досмотра с металлодетекторами.

«Не приносите на площадь пиротехническую продукцию. Это запрещено. Запуск любой пиротехнической продукции в местах массовых гуляний — потенциальная опасность для здоровья и жизни участников мероприятия», — заметил глава департамента Владимир Черников, подчеркнув, что в 2001 году запуск фейерверка уничтожил колесницу Славы на Арке главного штаба в Санкт-Петербурге.

Употребление алкоголя в ходе массовых мероприятий также запрещено в Москве, заметил Черников. Продажа спиртных напитков осуществляется только в ресторанах и барах.

21 декабря сообщалось, что в новогоднюю ночь жители всех районов столицы смогут наблюдать праздничные салюты. Площадки для просмотра расположены во всех районах города. Для поиска наиболее подходящего места создана «Карта новогодних фейерверков» с указанием точных адресов.