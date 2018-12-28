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Главная ошибка Порошенко, разительный кризис в России и другие события дня
Главная ошибка Порошенко, разительный кризис в России и другие события дня

Власти Москвы призвали не пить алкоголь на Красной площади в Новый год 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заявление главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова.
«Большая просьба к горожанам и гостям города, которые хотят встретить 2019 год на Красной площади, — не приносите на площадь пиротехническую продукцию. Это запрещено», — указал он, отметив, что использование пиротехники в местах массовых гуляний угрожает жизни и здоровью людей.
Черников отдельно добавил, что фейерверки могут также нанести ущерб исторической инфраструктуре в центре города.
Комментируя тему распития алкоголя, он напомнил, что празднующим необходимо помнить о существующих запретах по этому поводу.
«В Москве с 2000 года действует распоряжение, в соответствии с которым продажа и употребление спиртных и алкогольных напитков в ходе массовых мероприятий исключены. Данные ограничения распространяются на все площадки празднования», — указали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что за новогодними гуляньями в центре Москвы можно будет наблюдать онлайн.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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