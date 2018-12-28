Москвичи массово покинут столицу

В ближайшие дни поток автомобилей по направлению из столицы в область увеличится в 3-4 раза. Об этом в пятницу, 28 декабря, РИАМО сообщили в пресс-службе компании «Автодор»

Согласно прогнозам специалистов, повышение интенсивности движения на дорогах будет наблюдаться по нескольким направлениям. На участке трассы М-4 «Дон» в Московской области первая волна водителей пройдет в субботу, 29 декабря, с 6 утра до полудня, вторая, в полтора раза больше первой, начнется после обеда и постепенно спадет только к 2 часам ночи. В воскресенье, 30 декабря, ожидается трехкратный рост интенсивности: загруженность дороги будет наблюдаться уже с 5-6 утра, достигнет пика около 14:00 и потом начнет постепенно спадать.

Трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург будет загружена в течение всего дня в субботу, начиная с 8 утра, а также с 7 до 16 часов в воскресенье. На скоростном участке автодороги М-3 «Украина» уровень загруженности вырастет более чем на 60 процентов в субботу и поднимется до 90 процентов в воскресенье, начиная с 8 утра.

6 декабря столичных водителей предупредили о том, что в последние две недели декабря в регионе ожидаются серьезные затруднения на дорогах. Регулярные новогодние пробки будут наблюдаться уже с середины месяца, пик загруженности придется на 24-28 декабря, а уже с вечера 30 декабря количество автомобилей пойдет на спад.