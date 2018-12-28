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В центре Москвы организуют особый пропускной режим в Новый год 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Особый режим прохода граждан будет введен в центре Москвы в местах массовых гуляний на время празднования Нового года, сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"Единым пространством празднования станут улица Тверская, Манежная площадь, площадь Революции, Красная площадь, улица Варварка и парк "Зарядье" на период встречи Нового года. На указанной территории, за исключением "Зарядья" и площади Васильевский Спуск, вводится особый режим для доступа граждан с обязательной организацией досмотровых мероприятий силами ГУ МВД России по Москве", — сообщили в департаменте.
В ведомстве уточнили, что на этих улицах будут установлены девять основных контрольно-пропускных пунктов (улица Тверская со стороны Пушкинской площади, улица Большая Дмитровка у станции метро Охотный ряд, Театральный проезд, площадь Революции, улицы Никольская, Варварка, Моховая, площадь Васильевский Спуск у Храма Василия Блаженного). Кроме того, будут организованы 16 дополнительных контрольно-пропускных пунктов, оборудованных металлодетекторами.
"Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности граждан запланировано перекрытие улиц и переулков, прилегающих к местам проведения основных мероприятий с целью недопущения возможного проезда к площадкам празднования автотранспорта. Предусмотрено также перемещение припаркованного транспорта с привлечением автомашин-эвакуаторов", — предупредили в ведомстве.
Там подчеркнули, что все места проведения массовых мероприятий будут обследованы специалистами с применением необходимых технических средств и служебных собак. На особом контроле находятся выделенные и неэксплуатируемые здания, а также вокзалы и международный аэропорт "Внуково". В обеспечении безопасности праздничных мероприятий будут задействованы значительные силы полиции.
Как сообщил ранее в интервью РИА Новости глава департамента Владимир Черников, для охраны безопасности и порядка на улицах столицы во время новогодних и рождественских праздников будут задействованы более 50 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Для предотвращения террористических актов улицы и переулки будут перекрыты грузовиками.
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