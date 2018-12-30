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В Москве открыли семнадцатую за год станцию метро 

Мослента + ещё 35 6 часов назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии станции «Савеловская» Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Об этом сообщает агентство «Москва».
«Метростроители сделали замечательный подарок для москвичей — сегодня введена станция Большой кольцевой линии метро "Савеловская", которая пересекает действующую серую ветку метро, дает возможность дополнительной пересадки, прибавляет для БКЛ еще одну станцию», — сказал он.
Станция заложена на глубине более 65 метров, она располагается вдоль Третьего транспортного кольца.
Планируется, что на базе «Савеловской» будет сформирован транспортно-пересадочный узел, который объединит потоки пассажиров одноименного вокзала с подмосковных электричек, наземного транспорта и двух линий метро: БКЛ и Серпуховско-Тимирязевской. Пропускная способность оценивается в 300 тысяч человек в сутки.
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