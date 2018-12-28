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Москвичей призвали внимательно парковаться в праздники 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жителей Москвы просят быть внимательными при парковке своих автомобилей во время новогодних и рождественских праздников, когда будут введены парковочные каникулы, и оставлять машины только в разрешенных для этого местах, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" ("АМПП").
"Напоминаем, в праздничные дни с 31 декабря по 8 января парковка на улицах столицы будет бесплатной. Припарковаться без оплаты можно будет, в том числе, и на улицах с повышенным тарифом. Отметим, что плоскостные парковки со шлагбаумом в праздники будут работать в обычном режиме. Просим автомобилистов быть внимательными при парковке и оставлять машины только в разрешенных для этого местах", — говорится в сообщении.
Как уточнили в учреждении, всю актуальную информацию о перекрытиях в городе и ограничениях в новогодние каникулы горожане могут найти на Едином транспортном портале. Кроме того, по вопросам, связанным с парковочным пространством, жители могут обратиться в контакт-центр "Московский транспорт" по телефонам: 7 (495) 539-54-54 (3210 — с мобильного).
Как сообщалось ранее, с 31 декабря по 8 января, свободно оставить автомобиль можно будет и на улицах, на которых с 15 декабря начали действовать новые правила парковки.
С 15 декабря в центре столицы изменились цены на парковку. Теперь тарифы составят от 80 до 380 рублей в час, также с 15 до 5 минут сократилось время оплаты парковки. Вместе с тем изменения не затронули владельцев парковочных разрешений и льготников и введены точечно по конкретным улицам. Кроме того, на 237 улицах в центре города отменена бесплатная парковка по воскресеньям.
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