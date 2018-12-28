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Исторический облик, современный механизм: на ВДНХ появились уличные часы 

Mos.ru 36 минут назад
Фото: Mos.ru
Их можно увидеть на Центральной и Большой прогулочной аллеях выставки.
На территории ВДНХ появился один из главных символов Нового года: здесь установили уличные часы. Это еще один шаг к восстановлению исторического облика выставки, поскольку они выглядят почти так же, как в 50–60-х годах прошлого века.
Специалисты разрабатывали дизайн часов на основе архивных фотографий и чертежей, самые старые из которых датируются 1951 годом. По эскизам дизайнеров были созданы 20 электронно-механических часов и исторические фигурные кронштейны для крепления их к фонарным столбам.
На ВДНХ запустили фонтаны главной аллеи и исторический «Колос» Главный вход, главная аллея, главные фонтаны: что посмотреть на ВДНХ Витражи, барашки и звезда: фасадам павильона «Земледелие» на ВДНХ вернули исторический облик
Часы имеют вечернюю подсветку и синхронизируются по GPS и ГЛОНАСС. Это обеспечивает долговременную бесперебойную работу даже при отключении электричества. Усовершенствовали и механизм — теперь он способен выдержать даже сильные морозы.
Увидеть часы можно на Центральной аллее рядом с фонтаном «Дружба народов», катками «Цветник» и «Ракета» и на Большой прогулочной аллее.
Наступающий год станет для выставки юбилейным — в 2019-м ВДНХ исполнится 80 лет.
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