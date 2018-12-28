В Мосгордуме призвали женщин взвешенно принимать решение о замужестве после избиения М. Башаровым жены

«Я удивляюсь этим женщинам, которые, зная, что у него, такая, видимо, сложная психика, что он нервный и неустойчивый, они как к бочке меда припадают. Странные женщины. Но это тоже их право, их дело. Остальные девушки пусть думают перед тем, как связывать свою судьбу с человеком, который так поступает с женщинами», — сказал Е. Герасимов.

Депутат уточнил, что, как и любой, осуждает поведение актера и призвал разбираться в ситуации в соответствии с законодательством.

Как ранее сообщали «Известия», актер и телеведущий М. Башаров жестоко избил свою жену. Пострадавшей пришлось обратиться за медицинской помощью.