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В Мосгордуме призвали женщин взвешенно принимать решение о замужестве после избиения М. Башаровым жены 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов призвал женщин более взвешенно принимать решение о том, за какого человека выходить замуж. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва», комментируя случай избиения российским актером Маратом Башаровым своей жены.
«Я удивляюсь этим женщинам, которые, зная, что у него, такая, видимо, сложная психика, что он нервный и неустойчивый, они как к бочке меда припадают. Странные женщины. Но это тоже их право, их дело. Остальные девушки пусть думают перед тем, как связывать свою судьбу с человеком, который так поступает с женщинами», — сказал Е. Герасимов.
Депутат уточнил, что, как и любой, осуждает поведение актера и призвал разбираться в ситуации в соответствии с законодательством.
Как ранее сообщали «Известия», актер и телеведущий М. Башаров жестоко избил свою жену. Пострадавшей пришлось обратиться за медицинской помощью.
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Новости Москвы , Евгений Герасимов , Мосгордума , АГН "Москва"
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