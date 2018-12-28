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Редкие орхидеи-ландыши расцвели в «Аптекарском огороде» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Instagram
Тропические гибридные орхидеи, внешне напоминающие ландыши, распустились в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», сообщили в пресс-службе сада.
«Нежные орхидеи-ландыши расцвели на крупнейшем в России X фестивале орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Речь о редких гибридных цимбидиумах, или орхидеях-лодочках молочного оттенка, которые вызывают повышенный интерес у посетителей из-за внешнего сходства с ландышами. Гости массово фотографируют это растение и делятся снимками в социальных сетях с соответствующими подписями. Стоит отметить, что тропические орхидеи в несколько раз крупнее ландышей», — говорится в сообщении.
Фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» продлится до весны 2019 г.
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Новости Москвы , МГУ
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