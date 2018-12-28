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Собянин открыл ТПУ «Ховрино» 

ТВ Центр + ещё 9 2 часа назад
Фото: ©Агентство городских новостей "Москва"
Новый узел станет конечной остановкой для междугородних и международных автобусных рейсов
На севере Москвы сегодня открылся транспортно-пересадочный узел "Ховрино" рядом с одноимённой станцией метро. В мероприятии принял участие Сергей Собянин.
"Ховрино" разгрузит Замоскворецкую линию столичной подземки, а также ряд близлежащих улиц. Среди них — Фестивальная, Беломорская, Смольная и Ленинградское шоссе. Кроме того, новый узел станет конечной остановкой для междугородних и международных автобусных рейсов, отмечает "ТВ Центр".
"Кроме того, открываем автовокзал "Северные ворота", который возьмёт на себя значительную часть пассажиропотока, которые следуют из городов Подмосковья — Химки, Долгопрудный, Шереметьево", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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