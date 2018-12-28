Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В США оценили испытания "ракеты Путина"
В США оценили испытания "ракеты Путина"

Москвичи увидят звездопад и «кровавую» Луну 

Мослента + ещё 12 1 час назад
Фото: mos.ru
В начале 2019 года москвичи смогут наблюдать звездный дождь и лунное затмение, которые достигнут своих пиков 4 и 21 января. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В Московском планетарии рассказали, что первым окажется метеорный поток Квадрантиды. В ночь на 4 января можно будет наблюдать до 120 падающих звезд в час. Помешать наблюдению может только облачность.
После новогодних праздников москвичи смогут увидеть первое в этом году полное лунное затмение. Диск Луны полностью уйдет в тень от Земли в 08:12. Для наблюдений могут понадобиться телескопы и бинокли, но при удачной погоде рассмотреть Луну можно будет и без специальной оптики.
Затмения бывают полные и частные — в зависимости от того, закрывает тень Земли весь лунный диск или только его часть. Когда Земля отбрасывает тень на свой спутник, он приобретает красноватый оттенок. Из-за этого явление называют «кровавой» Луной.
Мослента: последние новости
Гуляющую по Москве лису сняли на видео Создание МЦД повлечет масштабное строительство железной дороги Режим работы МЦК изменится на новогодних праздниках
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержанные украинские моряки объявили себя военнопленными227
Ведущий «Первого» прокомментировал скандал на корпоративе169
США высмеяли военный «сигнал» Запада для РФ70
Украина запретила въезд отцу египетского Путина
Путин внес изменения в жизнь россиян148
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:16
Названы гонорары звезд за новогодние корпоративы
Шоу-бизнес
00:16
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Общество Статьи
01:00
Нападение на скорую помощь в Петербурге попало на видео
Происшествия
01:03
Украина подготовилась ко вторжению России в Приазовье
Армия
03:10
Учителя уволили из-за полуголых танцев в ночном клубе
Образование Общество
03:14
Пенсионерке грозит 2 года за самооборону
Происшествия Криминал
03:31
Опять, Марат? Тарасова о рукоприкладстве Башарова
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Ведущий «Первого» прокомментировал скандал на корпоративе
Общество Статьи
04:19
Обнародовано главное пророчество Ванги о будущем РФ
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение