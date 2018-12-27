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Схема движения в районах Выхино-Жулебино и Рязанский изменится 4-9 января из-за закрытия участка метро 

Агентство «Москва» + ещё 3 1 час назад
Фото: москва/24
Схема движения автотранспорта в районах Выхино-Жулебино и Рязанский изменится 4-9 января 2019 г. в связи с временным закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД). «ЦОДД обращает внимание автомобилистов, что с 5:30 4 января до 5:00 9 января 2019 г. в связи с вводом в эксплуатацию участка Кожуховской линии метро от станции „Некрасовка“ до станции „Косино“ будет временно закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии между станциями „Выхино“ и „Котельники“. В связи с этим в районах Выхино-Жулебино и Рязанский изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Изменения в схеме движения будут действовать с 4 по 9 января 2019 г.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что для приоритетного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области вдоль их трасс будет изменена организация дорожного движения, а также введены временные обособленные выделенные полосы на участках: Рязанского проспекта (от ул. Хлобыстова до МКАД); Лермонтовского проспекта (от МКАД до дублера Лермонтовского проспекта в оба направления).
«Вводится запрет на движение автомобилей: по ул. Хлобыстова (от д. 3 до Рязанского проспекта в оба направления); по дублеру Рязанского проспекта (от д. 105 стр. 5 до ул. Хлобыстова); по дублерам Лермонтовского проспекта (на всем протяжении в оба направления); по Хвалынскому бульвару (на всем протяжении в оба направления); по 4-му Вешняковскому проезду (от ул. Хлобыстова до ул. Вострухина); по ул. Авиаконструктора Миля (от д. 24 до ул. Маршала Полубоярова)», — пояснили в пресс-службе.
В ЦОДД отметили, что для приоритетного движения общественного транспорта будет введен запрет на остановку-стоянку на следующих улицах: на всем протяжении одностороннего участка ул. Вострухина; на участке ул. Генерала Кузнецова (от дублера ул. Авиаконструктора Миля до ул. Авиаконструктора Миля); ул. Авиаконструктора Миля (на участке от ул. Генерала Кузнецова до ул. Маршала Полубоярова в том числе в парковочных карманах); на участке ул. Маршала Полубоярова (от ул. Авиаконструктора Миля до ул. Привольная в том числе в парковочных карманах); на участке ул. Привольная (от ул. Маршала Полубоярова до ул. Генерала Кузнецова).
«Кроме того, обращаем внимание автомобилистов и жителей района, что изменится направление движения транспорта на одностороннем участке ул. Вострухина. Движение здесь будет осуществляться от ул. Паперника в сторону ул. Хлобыстова. Обращаем внимание водителей такси, что проезд по временным выделенным полосам разрешен только для общественного транспорта. Доступ такси на временные выделенные полосы на время изменений будет ограничен», — рассказали в ЦОДД.
Вместе с тем ЦОДД прогнозирует осложнение дорожно-транспортной ситуации на участках, прилегающих к закрытому участку Таганско-Краснопресненской линии.
«Просим водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться, по возможности общественным транспортом, а также сдвинуть свои поездки на личном автомобиле на внепиковые часы. Рекомендуемое время для выезда из района в сторону центра — до 6:30, возвращения — после окончания вечернего часа пик (21:30)», — добавили в учреждении.
Ранее в пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что три станции Таганско-Краснопресненской линии метро — «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» — будут закрыты с 4 по 8 января 2019 г. для присоединения участка Некрасовской линии. Уточнялось, что в этот период поезда будут курсировать только между станциями «Планерная» и «Выхино». В обычном режиме Таганско-Краснопресненская линия возобновит работу в среду, 9 января, в 5:30.
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Новости Москвы , Московская область
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