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Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт 

Москва24 20 часов назад
Столичным водителям рекомендовали не пользоваться личными автомобилями до 21:00 из-за загруженности дорог в вечерний час пик. Такие рекомендации дал Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
"Большое количество людей приехало в Москву за подарками, проходит много праздничных мероприятий — концерты, елки. Уже сейчас движение осложнено, трудно проехать в центре, а также вблизи крупных торговых центров. ЦОДД рекомендует сегодня вечером для поездок по городу пользоваться метро — там готовы к приему дополнительных пассажиров", — говорится на сайте ЦОДД.
Москвичам и гостям столицы посоветовали совершать поездки на автомобиле после 21:00  Ранее сотрудники городского центра организации дорожного движения предупредили москвичей о неблагоприятной обстановке на трассах с 24 по 29 декабря. Заторы специалисты связывают с непогодой и началом предновогодней активности. В ЦОДД рекомендовали водителям пересесть на общественный транспорт.
В предпраздничные дни специалисты ЦОДД уже не раз рекомендовали водителям оставить личные автомобили, так как из-за новогодних мероприятий на дорогах вводят ограничения, а снегопады только усугубляют заторы.
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