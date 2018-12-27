Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полярную сову заметили в столичном парке «Сокольники» 

Агентство «Москва» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Орнитологи заметили в парке «Сокольники» полярную сову, вероятно, из Заполярья ее привлекла установившаяся в Москве комфортная погода. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель проекта «Орнитарий» в парке Вадим Мишин.
«У нас в «Сокольниках» вчера наблюдалась полярная сова, ее гоняла по парку стая ворон и прогнала в сторону Лосиного острова. Видимо, сова несколько ослаблена и не смогла спрятаться от ворон, которые гоняют любых сов, кроме филина. Появление полярной совы — это уникальное явление для Московского региона, последний раз такое было два года назад», — сказал В. Мишин.
По его словам, в Сибири и Заполярье, где обитаю эти совы, сейчас стоят морозы, а в Москве для них установилась комфортная погода.
«В Сибири и за полярным кругом, где полярные совы традиционно обитают, сейчас морозы и снегопады, им становится трудно добывать пищу и они летят к югу — так и оказываются у нас. Сейчас для них в Москве стоит комфортная погода — пушистый снег, отрицательная температура», — добавил В. Мишин.
Он также пояснил, что в столице полярные совы будут питаться в основном крысами, мышами и мелкими птицами. «Ночью они будут конкурировать с зимующими у нас неясытями и ушастыми совами, фактически отбирая у них корм, потому что полярная сова намного крупнее и сильнее, и, вероятнее всего, будет доминировать», — пояснил В. Мишин.
Агентство «Москва»: последние новости
Городская усадьба конца XIX века в центре Москвы включена в реестр объектов культурного наследия Высадку деревьев-крупномеров и кустарников завершили в переулках в районе ул. Маросейка Режим работы МЦК изменится с 29 декабря по 8 января
Комментарии
Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карта наступления украинской армии попала в Сеть205
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы перестал прятать лицо96
Умер Алексей Букалов2
Обнародовано главное пророчество Ванги о будущем РФ181
УПЦ пришел конец223
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
03:45
УПЦ пришел конец
Украина В мире
01:55
Оппозиция пришла в Кремль
Политика
01:40
Мать Лолиты избили в Киеве
Происшествия
00:44
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы перестал прятать лицо
Происшествия
03:02
Карта наступления украинской армии попала в Сеть
В мире
00:11
Серфер споткнулся об акулу и упал
Происшествия
05:32
Пока вы спали: Путин обратился к бизнесменам
Общество
01:20
Украина ввела еще одни санкции против России
Украина В мире
02:22
Умер Алексей Букалов
Общество В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение