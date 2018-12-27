Полярную сову заметили в столичном парке «Сокольники»

Орнитологи заметили в парке «Сокольники» полярную сову, вероятно, из Заполярья ее привлекла установившаяся в Москве комфортная погода. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель проекта «Орнитарий» в парке Вадим Мишин.

«У нас в «Сокольниках» вчера наблюдалась полярная сова, ее гоняла по парку стая ворон и прогнала в сторону Лосиного острова. Видимо, сова несколько ослаблена и не смогла спрятаться от ворон, которые гоняют любых сов, кроме филина. Появление полярной совы — это уникальное явление для Московского региона, последний раз такое было два года назад», — сказал В. Мишин.

По его словам, в Сибири и Заполярье, где обитаю эти совы, сейчас стоят морозы, а в Москве для них установилась комфортная погода.

«В Сибири и за полярным кругом, где полярные совы традиционно обитают, сейчас морозы и снегопады, им становится трудно добывать пищу и они летят к югу — так и оказываются у нас. Сейчас для них в Москве стоит комфортная погода — пушистый снег, отрицательная температура», — добавил В. Мишин.

Он также пояснил, что в столице полярные совы будут питаться в основном крысами, мышами и мелкими птицами. «Ночью они будут конкурировать с зимующими у нас неясытями и ушастыми совами, фактически отбирая у них корм, потому что полярная сова намного крупнее и сильнее, и, вероятнее всего, будет доминировать», — пояснил В. Мишин.