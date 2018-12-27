Схема движения в центре Москвы изменится с 28 декабря по 3 января

Водителей просят заранее планировать маршрут. Это связано с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество».

Ограничения движения

28 декабря труднее будет проехать по одной полосе на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд. Ограничения также введут на улице Охотный Ряд и участке Моховой улицы от Большой Никитской до Тверской улицы.

Перекрытия

С 00:01 29 декабря до 18:00 3 января будет полностью перекрыто движение на Тверской улице от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд, на улице Охотный Ряд, на Моховой улице от Воздвиженки до Тверской улицы, в Театральном проезде от Большой Дмитровки до Петровки.

С 00:01 29 декабря до 21:00 3 января нельзя будет проехать по Козицкому, Глинищевскому, Газетному переулку, Тверскому проезду, Большому Гнездниковскому (от Тверской улицы до дома 7), Малому Гнездниковскому (от Тверской улицы до Большого Гнездниковского переулка), Леонтьевскому (от Тверской улицы до Большого Гнездниковского переулка) и Вознесенскому переулкам (от Тверской улицы до дома 22).

Водителей предупреждают о перекрытиях в Брюсове (от Тверской улицы до Елисеевского переулка) и Никитском переулках (от Тверской улицы до дома 6/5), а также на улице Большая Дмитровка от улицы Охотный Ряд до Дмитровского переулка.

С 00:01 30 декабря до 08:00 3 января будет закрыта улица Варварка, а с 14:00 30 декабря до 08:00 3 января — улица Ильинка, Большой и Малый Черкасские переулки.

С 14:00 31 декабря до 02:00 1 января будет перекрыт проезд по Большому Москворецкому мосту от Лубочного переулка до Москворецкой улицы (в сторону Варварки). С 23:50 31 декабря до 00:10 1 января, во время запуска праздничного фейерверка, нельзя будет проехать по Большому Москворецкому мосту, Москворецкой набережной (от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда), Кремлевской, Софийской и Раушской набережным, а также по Васильевскому Спуску и Москворецкой улице.

С 15:00 31 декабря до 23:59 2 января автомобилисты не смогут проехать по улице Петровке от Театрального проезда до Дмитровского переулка, в Театральном проезде от улицы Петровки до Рождественки, по улице Петровские Линии, по Рахмановскому и Крапивенскому переулкам, по Неглинной улице (от Петровского бульвара до Рахмановского переулка).

Водителей просят заранее планировать маршрут.

Выходы из метро

С 10:00 31 декабря до 22:00 2 января попасть на станцию метро «Охотный Ряд» можно будет через южный вестибюль. Покинуть подземку можно будет через северный вестибюль.