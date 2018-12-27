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Заторы в Москве достигли восьми баллов 

Москва24 1 час назад
Уровень загруженности столичных дорог 27 декабря достиг восьми баллов из десяти возможных. Такие данные приводит портал "Яндекс. Пробки".
В настоящее время сложно проехать на внутренней стороне МКАД на западе Москвы. Кроме того, северо-западный и юго-восточный участки кольцевой магистрали загружены в обе стороны. Заторов пока нельзя избежать на Дмитровском шоссе и Люблинской улице. Медленно едут Рязанский и Волгоградский проспекты.
В центре столицы ощутимые осложнения на Садовом кольце по внешней стороне от станции метро "Курская" до станции "Сухаревская".
Ранее сотрудники городского центра организации дорожного движения предупредили москвичей о неблагоприятной обстановке на трассах с 24 по 29 декабря. Заторы специалисты связывают с непогодой и началом предновогодней активности. В ЦОДД рекомендовали водителям пересесть на общественный транспорт.
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