В Москве назвали самые частые причины обращения горожан в МФЦ

Москвичи в 2018 году чаще всего обращались в центры госуслуг "Мои документы" за предоставлением информации жилищного учета, получением услуги по перерасчету жилищно-коммунальных платежей и оформлением и выдачей социальных карт. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Центры "Мои документы" подвели итоги работы за 2018 год. Самой востребованной у москвичей государственной услугой, которую сегодня можно получить в офисах, стало предоставление информации жилищного учета. В центры поступило почти 3 млн обращений с просьбой выдать единый платежный документ, выписку из домовой книги, копию ордера на жилое помещение и другие данные по жилищному учету", — говорится в сообщении.

Второй по популярности стала услуга по перерасчету жилищно-коммунальных платежей, москвичи направили около 2,4 млн запросов. На третьем месте по количеству обращений стало оформление и выдача социальной карты льготной категории граждан. В многофункциональные центры (МФЦ) поступило более 2,3 млн соответствующих обращений.

"Рейтинг самых посещаемых центров госуслуг в этом году возглавил офис районов Кунцево и Можайский. Более полумиллиона обращений приняли от москвичей специалисты центра "Мои документы" Западного округа", — сообщается на портале. Вторым и третьим по количеству обращений стали МФЦ районов Южное Бутово и Марьино.

Сеть МФЦ "Мои документы" начала создаваться в Москве в 2011 году. Центры госуслуг работают во всех районах Москвы по программе "Искренний сервис". За один визит можно обратиться сразу по нескольким делам. МФЦ стали одним из ключевых каналов приема заявлений москвичей в рамках общегородского голосования об участии в программе реновации пятиэтажек летом 2017 года.

В Москве действуют 130 центров "Мои документы", которые работают без выходных с 08:00 до 20:00 мск. Флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ открыты с 10:00 до 20:00 мск. Центры предоставляют более 180 услуг и выдают свыше 200 видов документов.