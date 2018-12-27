Гуляющую по Москве лису сняли на видео

Московский водитель заметил в центре российской столицы лису. Видеозаписью находки в четверг, 27 декабря, он поделился с телеканалом «Москва 24».

Инцидент произошел на Дербеневской набережной. На кадрах видно, как животное перебегает дорогу. Откуда лиса могла взяться, неизвестно: в районе нет парков или территорий с густой растительностью.

В начале года экологи обратились к жителям столицы с просьбой не кормить и не трогать диких лис в случае встречи с животными в жилых кварталах. Отмечалось, что в городе обитает около 700 лисиц, а чаще всего они селятся в городе на огороженной, тихой территории с наличием пищевых отходов: в подвалах школ, детсадов, больниц.