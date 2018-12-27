Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гуляющую по Москве лису сняли на видео 

Мослента 1 час назад
Московский водитель заметил в центре российской столицы лису. Видеозаписью находки в четверг, 27 декабря, он поделился с телеканалом «Москва 24».
Инцидент произошел на Дербеневской набережной. На кадрах видно, как животное перебегает дорогу. Откуда лиса могла взяться, неизвестно: в районе нет парков или территорий с густой растительностью.
В начале года экологи обратились к жителям столицы с просьбой не кормить и не трогать диких лис в случае встречи с животными в жилых кварталах. Отмечалось, что в городе обитает около 700 лисиц, а чаще всего они селятся в городе на огороженной, тихой территории с наличием пищевых отходов: в подвалах школ, детсадов, больниц.
Мослента: последние новости
Режим работы МЦК изменится на новогодних праздниках Московским автонарушителям усложнили жизнь Создание МЦД повлечет масштабное строительство железной дороги
Новости Москвы , Видео , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы перестал прятать лицо85
Утраты года13
Глава Росгвардии рассказал про учебу внука в Англии262
Пока вы спали: Путин обратился к бизнесменам260
Макаревич возмутился истерией после слов Лолиты о Крыме14
Видео
00:44
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы перестал прятать лицо
Происшествия
05:32
Пока вы спали: Путин обратился к бизнесменам
Общество
01:20
Украина ввела еще одни санкции против России
Украина В мире
00:13
Гуляющую по Москве лису сняли на видео
Новости Москвы
01:45
«Это скандал»: Лолиту отчитали за Крым
Шоу-бизнес Статьи
01:45
Макаревич возмутился истерией после слов Лолиты о Крыме
Общество
01:21
Заторы в Москве достигли восьми баллов
Новости Москвы
01:14
«Сдохнет тут же!»: Боярский прилюдно разнес жену
Шоу-бизнес
01:40
Украина отменила военное положение и пожалела
Украина Армия
01:08
Глава Росгвардии рассказал про учебу внука в Англии
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение