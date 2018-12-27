Высадку деревьев завершили в переулках центра Москвы

Высадка деревьев-крупномеров завершилась в благоустроенных переулках центра столицы, прилегающих к улице Маросейка — Большом и Малом Златоустинских, Армянском, Кривоколенном, Старосадском и Малом Спасоглинищевском, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

«В узких старинных переулках с плотной застройкой и большим количеством подземных коммуникаций сложно найти место для высадки крупномеров, но тем не менее в декабре в переулках в районе Маросейки появилось 21 новое дерево, в том числе липы, клены трех разных видов, рябины, ели, пихты, яблони и красный дуб», — говорится в сообщении.

Деревья и кустарники подбирались специально для каждого переулка, с учетом общего облика уличного пространства и смены цветов листьев в разные времена года. Все они отличаются морозо— и ветроустойчивостью, хорошо адаптированы к условиям мегаполиса.

Всего до конца года на благоустроенных в 2018 году улицах будет высажено 745 деревьев, а весной 2019 года — более 19 тысяч кустарников.

В ходе работ по комплексному благоустройству в переулках проложили кабельную канализацию, куда убрали все воздушные линии. Тротуары расширили и замостили гранитной плиткой, а фасады домов отремонтировали. Кроме того, там установили новые фонари в старинном стиле, лавочки и урны, разбили газоны.

Кроме того, в Малом Златоустинском переулке было устроено музейное окно, где можно увидеть найденные во время работ артефакты.