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Высадку деревьев завершили в переулках центра Москвы 

РИАМО + ещё 3 45 минут назад
Фото: сайт мэра Москвы
Высадка деревьев-крупномеров завершилась в благоустроенных переулках центра столицы, прилегающих к улице Маросейка — Большом и Малом Златоустинских, Армянском, Кривоколенном, Старосадском и Малом Спасоглинищевском, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.
«В узких старинных переулках с плотной застройкой и большим количеством подземных коммуникаций сложно найти место для высадки крупномеров, но тем не менее в декабре в переулках в районе Маросейки появилось 21 новое дерево, в том числе липы, клены трех разных видов, рябины, ели, пихты, яблони и красный дуб», — говорится в сообщении.
Деревья и кустарники подбирались специально для каждого переулка, с учетом общего облика уличного пространства и смены цветов листьев в разные времена года. Все они отличаются морозо— и ветроустойчивостью, хорошо адаптированы к условиям мегаполиса.
Всего до конца года на благоустроенных в 2018 году улицах будет высажено 745 деревьев, а весной 2019 года — более 19 тысяч кустарников.
В ходе работ по комплексному благоустройству в переулках проложили кабельную канализацию, куда убрали все воздушные линии. Тротуары расширили и замостили гранитной плиткой, а фасады домов отремонтировали. Кроме того, там установили новые фонари в старинном стиле, лавочки и урны, разбили газоны.
Кроме того, в Малом Златоустинском переулке было устроено музейное окно, где можно увидеть найденные во время работ артефакты.
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