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Особняк Максима Геппенера в Москве признали памятником архитектуры 

Москва24 + ещё 4 4 часа назад
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Мосгорнаследие внесло в реестр объектов культурного наследия усадьбу архитектора Максима Геппенера конца XIX века. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает Агентство "Москва".
Состоящий из особняка и флигеля ансамбль находится по адресу: переулок Чернышевского, дом 8, строение 1 и 2. Здания построены архитектором Максимом Геппенером в середине 1890-х годов.
Двухэтажный деревянный особняк на каменном подвале сохранил объемно-пространственную композицию, оформление фасадов, а также многие элементы изначальной отделки конца XIX века, включая карнизы, розетки и лепнину. Также хорошо сохранился каменный флигель. В 1970-е годы переулок Чернышевского активно реконструировался, и ансамблю Геппенера повезло, что он остался цел. Здания спасло то, что в них размещались коммунальные квартиры.
Максим Карлович Геппенер родился 4 июня 1848 года. В 1890 году построил в Сокольниках пожарную каланчу (улица Русаковская, 26), одну из немногих сохранившихся в столице.
В 2018 году в Москве отреставрировали почти 200 объектов культурного наследия, а в список таких объектов включили 81 здание. Всего под государственной охраной города находятся 7 тысяч 734 объекта.
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Новости Москвы , АГН "Москва" , Москва
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