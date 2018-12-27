Собянин поздравил сотрудников МЧС с днем спасателя

Сергей Собянин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником. Слова благодарности глава города выразил в Twitter.

Мэр отметил, что понятия долга, семьи и дружбы для спасателей МЧС не пустой звук. "Редкий случай, когда хочется пожелать меньше работы. Это тяжелая служба, всегда на грани", — написал Собянин.

Указ об установлении 27 декабря Днем спасателя РФ был подписан в 1995 году. Дата связана с принятием Советом министров РСФСР постановления "Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР, а также формировании единой государственно-общественной системы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций".